Irak'ın Kuzeyinde PKK'lı Teröristlere Darbe

Irak'ın Kuzeyinde Terörle Mücadele Devam Ediyor

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde gerçekleştirdiği operasyon sonucunda 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Operasyon Detayları

MSB, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verdi. Proaktif Mücadele

Bu operasyon, terörle mücadeledeki proaktif ve kesintisiz yaklaşımın bir örneği olarak değerlendirilmektedir. Bakanlık, terörü kaynağında yok etmek amacıyla yoğun bir şekilde çalışmalarına devam edeceklerini vurguladı.