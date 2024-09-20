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Irak'ın Kuzeyinde PKK'lı Teröristlere Darbe

Gara bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlar devam edecek.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 15:50
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 15:50
Irak'ın Kuzeyinde PKK'lı Teröristlere Darbe

Irak'ın Kuzeyinde Terörist Operasyonu

Türkiye'nin Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde yer alan Gara bölgesinde gerçekleştirdiği bir operasyonda 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Operasyonun Detayları

Bakanlıktan yapılan resmi açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Gara bölgesinde belirlediği teröristlerin etkisiz hale getirildiği ifade edildi. Açıklamada ayrıca, "Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." denildi.

Devam Eden Mücadele

Bu operasyon, Türkiye'nin terörle mücadelesinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Yetkililer, güvenlik önlemlerinin arttırıldığını ve terör unsurlarına karşı kararlılıkla mücadeleye devam edileceğini belirtiyor.

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