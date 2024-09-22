Irak'ın Kuzeyinde PKK'lı Teröristlere Darbe

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Operasyon Haberi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde bulunan Gara bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bu operasyon, güvenlik güçlerinin bölgedeki terörle mücadelesinin bir parçası olarak gerçekleştirildi.

Operasyonun Detayları

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Teröristler için sonun kaçış yok. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." ifadeleri yer aldı.

Bu gelişme, güvenlik güçlerinin terörle mücadele operasyonlarına olan bağlılığını gösteriyor ve bölgedeki güvenlik durumunu iyileştirmeyi amaçlıyor.