Irak'ın kuzeyinde PKK operasyonu: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu devam ederken, 2 PKK'lı terörist Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından fark edilerek öldürüldü. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), operasyonun başarıyla sürdüğünü duyurdu.

Terörle mücadelede etkin ve kararlı bir şekilde hareket eden Milli Savunma Bakanlığı, terörü kaynağında bitirmek için özverili bir şekilde çalışma yürütüyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.