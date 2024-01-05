Irak'ın kuzeyinde PKK operasyonu: 2 terörist etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetleri, Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı teröristi daha tespit ederek etkisizleştirdi. Yerel televizyonlarda gösterilen görüntülerde, teröristlerin bulunduğu bölgenin imha edildiği görülüyor. Operasyonun devam ettiği bildirildi.
Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu devam ederken, 2 PKK'lı terörist Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından fark edilerek öldürüldü. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), operasyonun başarıyla sürdüğünü duyurdu.
Terörle mücadelede etkin ve kararlı bir şekilde hareket eden Milli Savunma Bakanlığı, terörü kaynağında bitirmek için özverili bir şekilde çalışma yürütüyor.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.