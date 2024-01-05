Irak'ın kuzeyinde PKK operasyonu: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı teröristi daha tespit ederek etkisizleştirdi. Yerel televizyonlarda gösterilen görüntülerde, teröristlerin bulunduğu bölgenin imha edildiği görülüyor. Operasyonun devam ettiği bildirildi.

Irak'ın kuzeyinde PKK operasyonu: 2 terörist etkisiz hale getirildi
Yayın Tarihi:

Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu devam ederken, 2 PKK'lı terörist Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından fark edilerek öldürüldü. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), operasyonun başarıyla sürdüğünü duyurdu. 

Terörle mücadelede etkin ve kararlı bir şekilde hareket eden Milli Savunma Bakanlığı, terörü kaynağında bitirmek için özverili bir şekilde çalışma yürütüyor. 

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

Öne Çıkanlar
Emekli maaşı bu miktarın altındakiler hemen başvurabilir! Tek sefere mahsus ikramiye ödenecek Emekli maaşı bu miktarın altındakiler hemen başvurabilir! Tek sefere mahsus ikramiye ödenecek
Beyaz peynir, kaşar, zeytin, sucuk, pastırma... Hepsi yüzde 49 indirimle satışta! Beyaz peynir, kaşar, zeytin, sucuk, pastırma... Hepsi yüzde 49 indirimle satışta!
Koçlar ilişkilerinde neleri sever, nelerden hoşlanmaz? Ateş elementinin etkisi Koçlar ilişkilerinde neleri sever, nelerden hoşlanmaz? Ateş elementinin etkisi
Çok Okunanlar
Adana'da coşkulu kutlama: Şehrin düşmandan kurtuluşunun 102. yılı kutlanıyor Adana'da coşkulu kutlama: Şehrin düşmandan kurtuluşunun 102. yılı kutlanıyor IBBMEZDAIBS tarafından telefonunuza SMS geldiyse dikkat! IBBMEZDAIBS tarafından telefonunuza SMS geldiyse dikkat! Gazze'de son 24 saatte 100'den fazla yer bombalandı Gazze'de son 24 saatte 100'den fazla yer bombalandı Fatih Altaylı adli kontrol istemi ile mahkemeye sevk edildi Fatih Altaylı adli kontrol istemi ile mahkemeye sevk edildi Kar yağışı esarete dönüştü: 357 yerleşim yeri ulaşıma kapandı Kar yağışı esarete dönüştü: 357 yerleşim yeri ulaşıma kapandı