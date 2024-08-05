Irak'ın Kuzeyinde PKK Teröristlerine Ait Mühimmat Ele Geçirildi

PKK'lı Teröristlerin Mühimmatına Darbe
Türkiye'nin Irak'ın kuzeyinde sürdürdüğü Pençe-Kilit Operasyonu'nda önemli bir başarı daha elde edildi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), teröristlere ait 6 mağara ve tünelde çok sayıda patlayıcı madde ve mühimmatın ele geçirildiğini duyurdu.
Kahraman Mehmetçik Görevde
Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, teröristlere yönelik yapılan bu operasyonların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı. Açıklamada, "Kahraman Mehmetçik, teröristlerin inlerine girmeye devam edecek." denildi.
Ele Geçirilen Malzemeler
Operasyon bölgesinde ele geçirilen mühimmat ve malzeme listesi şu şekilde sıralandı:
- 2 RPG-7 roketatar mühimmatı ve sevk fişeği
- 14 adet 12.7 milimetre keskin nişancı mühimmatı
- 16 el yapımı patlayıcı (EYP)
- 1 el dürbünü
- 1 keskin nişancı dürbünü
- 3 el telsizi
- 1 kırık telsiz gövdesi
- 1 güneş paneli
- 1 kamera
- 1 drone gövdesi
- 1 jeneratör
- EYP yapımında kullanılan malzemeler
- İnşaat malzemesi ile çok sayıda yaşam ve ilk yardım malzemesi
Bu başarılı operasyon, bölgedeki terör tehdidini azaltmaya yönelik atılan önemli adımlardan biridir.