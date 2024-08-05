Irak'ın Kuzeyinde PKK Teröristlerine Ait Mühimmat Ele Geçirildi

PKK'lı Teröristlerin Mühimmatına Darbe

Türkiye'nin Irak'ın kuzeyinde sürdürdüğü Pençe-Kilit Operasyonu'nda önemli bir başarı daha elde edildi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), teröristlere ait 6 mağara ve tünelde çok sayıda patlayıcı madde ve mühimmatın ele geçirildiğini duyurdu.

Kahraman Mehmetçik Görevde

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, teröristlere yönelik yapılan bu operasyonların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı. Açıklamada, "Kahraman Mehmetçik, teröristlerin inlerine girmeye devam edecek." denildi.

Ele Geçirilen Malzemeler

Operasyon bölgesinde ele geçirilen mühimmat ve malzeme listesi şu şekilde sıralandı:

2 RPG-7 roketatar mühimmatı ve sevk fişeği

14 adet 12.7 milimetre keskin nişancı mühimmatı

16 el yapımı patlayıcı (EYP)

1 el dürbünü

1 keskin nişancı dürbünü

3 el telsizi

1 kırık telsiz gövdesi

1 güneş paneli

1 kamera

1 drone gövdesi

1 jeneratör

EYP yapımında kullanılan malzemeler

İnşaat malzemesi ile çok sayıda yaşam ve ilk yardım malzemesi

Bu başarılı operasyon, bölgedeki terör tehdidini azaltmaya yönelik atılan önemli adımlardan biridir.