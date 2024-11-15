DOLAR
34,42 -0,22%
EURO
36,44 -0,53%
ALTIN
2.840,41 -0,19%
BITCOIN
3.056.683,91 -1,17%

Irak’ın Kuzeyinde PKK'ya Ağır Darbe: 9 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde bulunan Gara ve Hakurk bölgelerinde 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 12:13
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 12:13
Irak’ın Kuzeyinde PKK'ya Ağır Darbe: 9 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

PKK'ya Büyükkahraman Darbe!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerinde 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam ediyoruz." ifadesi öne çıkarken, bir dizi önemli açıklama yapıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kararlılığı

Bakanlık, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerinde belirlediği 9 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek." dedi.

Bu operasyon, Türkiye'nin terörle mücadelesindeki kararlılığını bir kez daha gözler önüne sererken, güvenlik güçlerinin zaferle çıkan önemli bir başarı olarak kaydedildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Kasım bitmeden ballı kaymaklı ödeme! 15.000 TL- 50.000 TL ödenecek

Uyarı geldi! 27.900 TL kredi kartı aidatları geri ödenecek mi?

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

ATM şifresi oluştururken dikkat etmeyen yandı- 6 ay detayına dikkat

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Irak’ın Kuzeyinde PKK'ya Ağır Darbe: 9 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
2
Adana'da Anne ve Eşini Öldüren Sanığa 2 Kez Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis
3
Samsun'da Gazze'ye Yardım İçin 'Hayır Çarşısı' Açıldı
4
Diyarbakır'da Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 13 Yaralı
5
Rize'de 4,7 Büyüklüğünde Deprem Oldu
6
İzmir'de Haşere İlaçlaması Sonrası Bebek Hayatını Kaybetti
7
Merkezi Yönetim Bütçe Verileri: 2023'ün İlk 10 Ayında Harcamalar ve Gelirler

3.000 TL’ye ek 1.500 TL destek! Geri ödenecek

ATM şifresi oluştururken dikkat etmeyen yandı- 6 ay detayına dikkat

Yeni destek açıklandı! 0.99 faizli şipşak kredi- 1500 TL’de artı ödenecek

Yok artık! Asgari ücrette hedefler şaşırdı! 28.000 TL mi olacak?

İstanbul Boğazını trafiğe kapattıran gemi! Yeni sondaj gemisi yolda!

Kasım’da dev ödeme! Ne alırsan onu öde günleri başladı- 500.000 TL verilecek

Emeklilik reformu açıklandı! 65 yaş üstüne yeni emeklilik sistemi geliyor

Kasım 2024 maaş takvimi ufukta belirdi! İUP Maaş Ödemeleri Bekleniyor!

Kasım bitmeden ballı kaymaklı ödeme! 15.000 TL- 50.000 TL ödenecek

Uyarı geldi! 27.900 TL kredi kartı aidatları geri ödenecek mi?

Kasım’da emekliye 18.000 TL özel ödeme! Tek seferlik verilecek

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı