Irak’ın Kuzeyinde PKK'ya Ağır Darbe: 9 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

PKK'ya Büyükkahraman Darbe!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerinde 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam ediyoruz." ifadesi öne çıkarken, bir dizi önemli açıklama yapıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kararlılığı

Bakanlık, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerinde belirlediği 9 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek." dedi.

Bu operasyon, Türkiye'nin terörle mücadelesindeki kararlılığını bir kez daha gözler önüne sererken, güvenlik güçlerinin zaferle çıkan önemli bir başarı olarak kaydedildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.