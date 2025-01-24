Irak'ın Kuzeyinde PKK'ya Darbe: 2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

2 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla ilgili önemli bir gelişmeyi kamuoyuna duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlık, operasyona ilişkin detaylarda, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyonlarımız, her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Bu başarı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kararlılıkla sürdürdüğü terörle mücadele operasyonlarının bir parçası olarak dikkat çekiyor.