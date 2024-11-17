Irak'ın Kuzeyinde PKK'ya Operasyon: 5 Terörist Etkisiz Hale İ getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında PKK'lı 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütü PKK'ya karşı kararlılıkla mücadele etmeye devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Irak'ın kuzeyine 27 Ekim 2024'te düzenlenen hava harekatı sonucunda, Kandil bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz." ifadelerine yer verildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.