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Irak'ın Kuzeyinde Terör Operasyonları: 27 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Irak'ın kuzeyindeki hava operasyonlarında 27 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 13:08
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 13:08
Irak'ın Kuzeyinde Terör Operasyonları: 27 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Irak'ın Kuzeyinde Hava Harekatları

Son günlerde Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlar sonuç vermeye devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerinde düzenlenen hava harekatları sonucunda toplamda 27 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Operasyonların Detayları

Bakanlık, 2 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilen hava harekatında ilk belirlemelere göre en az 20 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti. Terörist hedefleri üzerinde yürütülen kıymetlendirme çalışmaları devam ederken, Hakurk bölgesine yönelik bir başka hava harekatında ise 7 terörist daha etkisiz hale getirildi. Bu operasyonlar, güvenlik güçlerinin Irak'ın kuzeyindeki terörle mücadele konusunda kararlılığını gösteriyor.

Sonuçlar ve Hedefler

Milli Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, ‘Terör yuvalarına Mehmetçik pençesi’ ifadesine yer verildi. Son dört gündeki hava harekatlarıyla birlikte Irak'ın kuzeyindeki PKK varlığına karşı etkili adımlar atıldığı vurgulandı. Hedeflerin bertaraf edilmesi, bölgedeki güvenliğin artırılması açısından büyük önem taşıyor.

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