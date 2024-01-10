Irak'ın kuzeyinde terörist avı: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ı kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyinde terörist avı: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Bakanlık tarafından yapılan açıklamada terör örgütleri ile mücadelenin devam edeceği mesajı verildi. Yapılan açıklamada Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde tespit edilen 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisi paylaşıldı.

PENÇE-KİLİT OPERASYONUNDA 2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bakanlığın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonda PKK örgütüne mensup 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Yapılan açıklamada terör ve teröristlerle mücadelenin sürdüğü mesajı da paylaşıldı.

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