Irak'ın kuzeyinde terörist avı: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada terör örgütleri ile mücadelenin devam edeceği mesajı verildi. Yapılan açıklamada Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde tespit edilen 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisi paylaşıldı.

PENÇE-KİLİT OPERASYONUNDA 2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bakanlığın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonda PKK örgütüne mensup 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Yapılan açıklamada terör ve teröristlerle mücadelenin sürdüğü mesajı da paylaşıldı.