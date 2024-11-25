Irak'ın Kuzeyinde Teröristlere Ait Mağarada Yaşam Malzemeleri Ele Geçirildi

Terör Örgütüne Darbe

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristlere ait bir mağarada çok sayıda yaşam ve çeşitli malzemelerin ele geçirildiğini duyurdu.

Kahraman Mehmetçikler Görevde

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik, teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyinde durmadan, yorulmadan mücadeleye devam eden kahramanlarımız, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait bir mağara tespit etti. Mağarada arama yapan komandolarımız, çok sayıda yaşam malzemesi ve muhtelif malzeme ele geçirdi." ifadelerine yer verildi.

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