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Irak'ın Kuzeyinde Teröristlere Yönelik Başarı

TSK, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 12:11
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 12:11
Irak'ın Kuzeyinde Teröristlere Yönelik Başarı

Irak'ın Kuzeyinde Terörle Mücadele Başarısı

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde gerçekleştirilen operasyon sonucunda 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Operasyonun Detayları

Bakanlığın resmi açıklamasında, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." ifadelerine yer verildi.

Bu başarı, Türk ordusunun terörle mücadelesindeki kararlılığının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

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