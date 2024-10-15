Irak'ın Kuzeyinde Teröristlere Yönelik Başarı

Irak'ın Kuzeyinde Terörle Mücadele Başarısı

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde gerçekleştirilen operasyon sonucunda 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Operasyonun Detayları

Bakanlığın resmi açıklamasında, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." ifadelerine yer verildi.

Bu başarı, Türk ordusunun terörle mücadelesindeki kararlılığının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.