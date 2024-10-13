Irak'ın Kuzeyinde Yeni Operasyon: Terör Yuvası Ortadan Kaldırıldı

Irak’ın Kuzeyinde Teröristlere Darbe
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu alanında önemli bir başarıya daha imza attığını duyurdu. Yapılan operasyon sonucunda, teröristlerin barınma amacıyla kullandığı bir mağara ele geçirildi.
Mağarada Ele Geçirilen Mühimmat
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, gerçekleştirilen arama tarama faaliyetleri sırasında çok sayıda silah ve malzemeye ulaşıldığı ifade edildi. Ele geçirilen mühimmatın detayları şöyle sıralandı:
- RPG-7 tanksavar silahı
- AT-4 tanksavar silahı
- 7.62 mm PKMS makineli tüfek
- Zagros keskin nişancı tüfeği
- 5 adet AK-47 piyade tüfeği
- 6 adet el bombası
- 15 adet RPG-7 roketatar mühimmatı
- 13 sevk fişeği
- Yaesu telsiz
- 2 dinleme cihazı
- 2 hilti
- Fotoğraf makinesi
- 2 adet Kindle
- Güç kaynağı
- 2 jeneratör
- 2 termal silah dürbünü
- Lazer mesafe ölçme cihazı
- Dürbün
- Çeşitli silahlara ait mühimmat ve şarjörler
Bu operasyon, terörle mücadelede önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.