Irak'ın Kuzeyinde Yeni Operasyon: Terör Yuvası Ortadan Kaldırıldı

Irak’ın Kuzeyinde Teröristlere Darbe

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu alanında önemli bir başarıya daha imza attığını duyurdu. Yapılan operasyon sonucunda, teröristlerin barınma amacıyla kullandığı bir mağara ele geçirildi.

Mağarada Ele Geçirilen Mühimmat

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, gerçekleştirilen arama tarama faaliyetleri sırasında çok sayıda silah ve malzemeye ulaşıldığı ifade edildi. Ele geçirilen mühimmatın detayları şöyle sıralandı:

RPG-7 tanksavar silahı

AT-4 tanksavar silahı

7.62 mm PKMS makineli tüfek

Zagros keskin nişancı tüfeği

5 adet AK-47 piyade tüfeği

6 adet el bombası

15 adet RPG-7 roketatar mühimmatı

13 sevk fişeği

Yaesu telsiz

2 dinleme cihazı

2 hilti

Fotoğraf makinesi

2 adet Kindle

Güç kaynağı

2 jeneratör

2 termal silah dürbünü

Lazer mesafe ölçme cihazı

Dürbün

Çeşitli silahlara ait mühimmat ve şarjörler

Bu operasyon, terörle mücadelede önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.