Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda 23 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde 9 askerin şehit olduğu terörist saldırı sonrası, Irak'ın kuzeyindeki terör hedefleri hava ve kara harekatlarıyla vuruldu. Milli Savunma Bakanlığı, operasyonlarda ilk belirlemelere göre 23 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda 23 terörist etkisiz hale getirildi
Yayın Tarihi:

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerle mücadelenin devam ettiği bilgisine ulaşıldı. Yapılan açıklamada etkisiz hale getirilen terörist sayısının 23'e yükseldiği belirtildi. Bölgede operasyonlar devam ediyor.

Öne Çıkanlar
Akaryakıt fiyatlarında tarife değişti! LPG, benzin, motorin alacaklar şaşkına dönecek Akaryakıt fiyatlarında tarife değişti! LPG, benzin, motorin alacaklar şaşkına dönecek
Pazar günü tehlike alarmı verildi! 7 ilde yaşayanlar botları montları hazır etsin Pazar günü tehlike alarmı verildi! 7 ilde yaşayanlar botları montları hazır etsin
Bu indirim şaka değil gerçek! 169,90 TL yerine kısa süre 89 TL'ye satılacak Bu indirim şaka değil gerçek! 169,90 TL yerine kısa süre 89 TL'ye satılacak
Çok Okunanlar
e-Devlet hesabı olanlar dikkat! Böylesi ilk kez oluyor e-Devlet hesabı olanlar dikkat! Böylesi ilk kez oluyor Cumhurbaşkanı Erdoğan yaralı Üsteğmen Duran'ın ailesiyle görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan yaralı Üsteğmen Duran'ın ailesiyle görüştü YÖK'ten Hukuk Büro Yönetimi Programı Dönüştürme Kararı! Mahkeme Büro Hizmetleri Açılacak YÖK'ten Hukuk Büro Yönetimi Programı Dönüştürme Kararı! Mahkeme Büro Hizmetleri Açılacak Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında güvenlik toplantısı başladı Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında güvenlik toplantısı başladı Kayseri Kapuzbaşı Şelaleleri yolunda heyelan ulaşımı aksattı Kayseri Kapuzbaşı Şelaleleri yolunda heyelan ulaşımı aksattı Bakan Yaşar Güler ile TSK komuta kademesi Şırnak'ta Bakan Yaşar Güler ile TSK komuta kademesi Şırnak'ta