Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda 23 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerle mücadelenin devam ettiği bilgisine ulaşıldı. Yapılan açıklamada etkisiz hale getirilen terörist sayısının 23'e yükseldiği belirtildi. Bölgede operasyonlar devam ediyor.