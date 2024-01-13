Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda 23 terörist etkisiz hale getirildi
Pençe-Kilit Harekat bölgesinde 9 askerin şehit olduğu terörist saldırı sonrası, Irak'ın kuzeyindeki terör hedefleri hava ve kara harekatlarıyla vuruldu. Milli Savunma Bakanlığı, operasyonlarda ilk belirlemelere göre 23 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerle mücadelenin devam ettiği bilgisine ulaşıldı. Yapılan açıklamada etkisiz hale getirilen terörist sayısının 23'e yükseldiği belirtildi. Bölgede operasyonlar devam ediyor.