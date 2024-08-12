Irak'ın Kuzeyindeki Hava Harekatıyla 17 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Irak'ın Kuzeyinde Gerçekleştirilen Hava Harekatı

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit harekat bölgesinde düzenlenen son hava harekatıyla ilgili açıklamada bulundu.

17 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Bakanlık, hava saldırısı sonucunda 17 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bu operasyonun, Türkiye'nin terörle mücadelesinin bir parçası olduğu vurgulandı.

Biliyoruz ki, ülkemiz güvenliği için bu tür operasyonlar büyük önem taşımaktadır. Hava harekatının detaylarına ilişkin daha fazla bilgi paylaşılıp paylaşılmayacağı ise merak konusu.