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Irak'ın Kuzeyindeki Hava Harekatıyla 17 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit harekat bölgesinde 17 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 13:22
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 13:22
Irak'ın Kuzeyindeki Hava Harekatıyla 17 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Irak'ın Kuzeyinde Gerçekleştirilen Hava Harekatı

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit harekat bölgesinde düzenlenen son hava harekatıyla ilgili açıklamada bulundu.

17 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Bakanlık, hava saldırısı sonucunda 17 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bu operasyonun, Türkiye'nin terörle mücadelesinin bir parçası olduğu vurgulandı.

Biliyoruz ki, ülkemiz güvenliği için bu tür operasyonlar büyük önem taşımaktadır. Hava harekatının detaylarına ilişkin daha fazla bilgi paylaşılıp paylaşılmayacağı ise merak konusu.

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