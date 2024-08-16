Irak'ın Kuzeyinden Kaçan PKK'lı Terörist Teslim Oldu

PKK'lı Terörist Teslim Oldu

Irak'ın kuzeyinde yer alan barınma alanlarından kaçan bir PKK'lı terörist, Türkiye'nin Habur hudut karakoluna teslim olmuştur. Bu gelişme, Milli Savunma Bakanlığı tarafından resmi sosyal medya hesaplarından duyuruldu.

Terör Örgütünde Çözülme Devam Ediyor

Bakanlığın açıklamasında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği Pençe serisi operasyonların etkisiyle PKK terör örgütünde ciddi bir çözülme yaşandığına dikkat çekildi. “Tek Çıkış Yolu, Türk Adaletine Teslim Olmaktır”

Açıklamada, terör örgütü mensuplarına yönelik, 'Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır.' şeklinde ifadeler yer aldı. Bu durum, Türkiye'nin kararlılıkla sürdürdüğü terörle mücadele çalışmaları açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.