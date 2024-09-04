Irak'ın Kuzeyinden Kaçan PKK'lı Terörist Teslim Oldu

PKK'lı Terörist Ülkesine Döndü

Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan bir PKK'lı terörist, Millî Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Habur hudut karakoluna teslim oldu.

Terör Örgütü Çözüme Doğru Gidiyor

Bakanlık, Türkiye'nin Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen Pençe serisi operasyonları sayesinde PKK'nın ciddi bir çözülme süreci yaşadığını belirtti.

Açıklamada, "Terör örgütü PKK'nın köşeye sıkıştığı ve askerlerimizin etkili operasyonları neticesinde, teröristlerin tek çıkış yolunun Türk adaletine teslim olmak olduğu" vurgulandı.