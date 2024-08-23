Irak'ın Kuzeyinden Kaçan Terörist Habur'da Teslim Oldu

Terörist Habur'da Ele Geçirildi

Irak'ın kuzeyinde bulunan terörist barınma alanlarından kaçan bir PKK'lı terörist, Türkiye'nin Habur bölgesindeki hudut karakoluna teslim oldu.

MSB'den Önemli Açıklama

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı (MSB), olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Mehmetçiğin kararlı operasyonları sonucunda Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist, Habur'daki hudut karakolumuza teslim oldu" dedi.

Teröristlerin Teslim Olması Gerekiyor

Bakanlık, teröristlerin tek çıkış yolunun Türk adaletine teslim olmak olduğunu vurgulayarak, bu durumun, terörle mücadeledeki kararlılıklarının bir göstergesi olduğunu belirtti.