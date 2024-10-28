Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı: 23 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Irak'ın Kuzeyinde Hava Harekâtı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekâtları neticesinde 23 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Son Gelişmeler: Hava saldırıları, bölgede güvenliğin sağlanması ve terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin azaltılması amacıyla gerçekleştirildi. Harekâtların sık sık sürdürüldüğü biliniyor.
MSB'nin Açıklamaları
MSB, bu tür operasyonların devam edeceğini belirterek, ulusal güvenlik için gereken her türlü önlemin alınacağını vurguladı. Terörle mücadelede kararlılık mesajı verildi.