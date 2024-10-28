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Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı: 23 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

MSB, Irak'ın kuzeyinde düzenlenen hava saldırılarında 23 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 10:35
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 10:35
Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı: 23 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Irak'ın Kuzeyinde Hava Harekâtı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekâtları neticesinde 23 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Son Gelişmeler: Hava saldırıları, bölgede güvenliğin sağlanması ve terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin azaltılması amacıyla gerçekleştirildi. Harekâtların sık sık sürdürüldüğü biliniyor.

MSB'nin Açıklamaları

MSB, bu tür operasyonların devam edeceğini belirterek, ulusal güvenlik için gereken her türlü önlemin alınacağını vurguladı. Terörle mücadelede kararlılık mesajı verildi.

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