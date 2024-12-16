Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı: 9 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Irak'ın Kuzeyine Düzenlenen Hava Harekatlarında Önemli Başarı!

Milli Savunma Bakanlığı, 3-9 Aralık 2024 tarihleri arasında gerçekleşen hava harekatlarında toplam 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Hava harekatları, Hakurk, Gara ve Metina bölgelerine yönelik olarak düzenlendi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kararlılığı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörü kaynağında kurutma konusundaki azmi ve kararlılığı vurgulandı. Bu harekatın, bölgedeki terör tehdidinin azaltılması ve güvenliğin sağlanması amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Türkiye, ulusal güvenliğini sağlamak için bu tür operasyonlara devam edeceğini ifade etti.