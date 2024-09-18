Irak'ın Kuzeyine Yönelik Hava Harekatında 24 Terör Hedefi İmha Edildi

Irak'ın Kuzeyinde Hava Harekatı

Türkiye, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik bir hava harekatı gerçekleştirdi. Bu operasyonda, 24 terör noktası imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, Hakurk, Gara, Kandil ve Asos bölgelerinde, bölücü terör örgütü tarafından kullanılan toplam 24 hedefin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Terörle Mücadelede Kararlılık

Açıklamada, PKK/KCK ve diğer terörist unsurların etkisiz hale getirilmesinin amaçlandığı belirtildi. Ayrıca, Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesi çerçevesinde, meşru müdafaa hakkı kullanılarak bu harekatın gerçekleştirildiği vurgulandı.

Harekat süresince yerli ve milli mühimmatların kullanıldığı, çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi. Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, ülke güvenliği için azim ve kararlılıkla terörle mücadelesine devam edeceğini belirtti.

Güvenlik ve Hassasiyet

Açıklamada, operasyonda masum insanların, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin korunması için gerekli tedbirlerin alındığına da dikkat çekildi.