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Irak’ın Şam Büyükelçiliği, Ülkeye Dönmek İsteyen Vatandaşlarına Çağrıda Bulundu

Irak’ın Şam Büyükelçiliği, yurttaşlarına ülkeye dönüş için kayıt yaptırmaları çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 06.12.2024 22:27
Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 22:27
Irak’ın Şam Büyükelçiliği, Ülkeye Dönmek İsteyen Vatandaşlarına Çağrıda Bulundu

Irak’ın Şam Büyükelçiliği'nden Önemli Duyuru

Irak'ın Şam Büyükelçiliği, yurtdışında yaşayan vatandaşlarına ülkelerine dönme taleplerini iletmeleri için önemli bir açıklama yaptı. Resmi Irak haber ajansı INA'da yer alan bilgilere göre, büyükelçilik, vatandaşların isimlerini kaydettirerek Irak'a dönüş süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla iletişim kurmalarını istedi.

İletişim Bilgileri Paylaşıldı

Büyükelçilik, ülkeye dönmek isteyen vatandaşlar için telefon numaraları sağlayarak, kayıt işlemlerini başlatabileceklerini açıkladı. Bu adım, Iraklıların geri dönüşlerini sağlamak için oldukça önemli bir fırsat sunuyor.

Vatandaşların bu fırsattan yararlanabilmesi için büyükelçilikle iletişime geçmeleri gerektiği vurgulandı.

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