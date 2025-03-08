Irak, İran Gazına Yönelik ABD Muafiyetini Değerlendiriyor

Irak, İran gazına yönelik ABD muafiyetinin geleceğini değerlendiriyor ve tüm senaryoları inceliyor.

Yayın Tarihi: 08.03.2025 19:36
Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 19:36
Irak, İran Gazına Yönelik ABD Muafiyetini Değerlendiriyor

Irak, İran Gazına Yönelik ABD Muafiyetini Değerlendiriyor

Irak Hükümet Sözcüsü Basim el-Avvadi, İran gazına yönelik ABD muafiyetinin yenilenip yenilenmeyeceği konusundaki tüm senaryoların değerlendirildiğini açıkladı.

Enerji Aimleri ve Yabancı Askeri Güçler

Avvadi, Irak'ın 2028 yılı itibarıyla enerji konusunda dışa bağımlılığı sonlandırarak kendi kendine yeterli hale gelmesinin beklendiğini ifade etti. Ayrıca, İran gazına yönelik muafiyet hakkında herhangi bir yaptırım veya baskının söz konusu olmadığını belirtti.

“Irak hükümeti, Haşdi Şabi veya başka bir güvenlik kurumunun feshedilmesine dair ABD'den resmi bir bildirim almadı.” diyerek Irak’ta yabancı askeri güçlerin bulunmadığını, mevcut güçlerin ise Irak hükümetinin talebiyle yer aldığını aktardı.

İran Gazı İthalatı ve ABD Uçakları

Irak, günlük 50 milyon metre küp gaz ithal etmekte ve bu miktar, İran'ın toplam gaz üretiminin üçte birine denk gelmektedir. Avvadi, bu konudaki belirsizlikler nedeniyle tüm senaryoları gözden geçirdiklerini vurguladı.

Necef Havalimanı’na iniş yapan ABD uçakları hakkında da bilgi veren Avvadi, bu uçuşların Irak hükümeti ve Dışişleri Bakanlığı ile ortak operasyonlar komutanlığı tarafından bilindiğini belirtti. ABD Büyükelçiliği'nin resmi ziyaretine bağlı olarak gerçekleşen bu inişlerin, keşif amaçlı bir heyet taşıdığını ifade etti.

Hatırlanacağı üzere, ABD'li uçakların Necef Havalimanı’na iniş yapmasının ardından, İsrail'li bir kadın aktivistin kurtarılmasına yönelik girişimlerde bulunulduğu iddia edilmişti. Bu kadın aktivistin, 23 Mart 2023 tarihinde Iraklı Şii milisler tarafından kaçırıldığı ve yabancı istihbarat çalışanı olduğu öne sürülmüştü.

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