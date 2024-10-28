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Irak, İsrail'in Hava Sahası İhlalini BM'ye Şikayet Etti

Irak hükümeti, İsrail'in hava sahası ihlalini BM'ye şikayet etti ve bağımsızlık vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 10:36
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 10:36
Irak, İsrail'in Hava Sahası İhlalini BM'ye Şikayet Etti

Irak Hükümeti, Hava Sahanızını İhlal Eden İsrail'i BM'ye Şikayet Etti

Irak, hava sahasını ihlal eden İsrail'i, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) şikayet etti. Bu duyuru, Irak Hükmet Sözcüsü Basim Avvadi tarafından yapıldı.

İhlalin Detayları ve Resmi Açıklamalar

Basim Avvadi, 26 Ekim tarihinde gerçekleştirilen İran'a yönelik saldırı esnasında Irak hava sahasının ihlal edildiğini belirterek, BM'ye nota yazısı verdiklerini ifade etti. Ayrıca Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin, Dışişleri Bakanlığı'na ABD ile iletişim kurulması talimatı verdiği kaydedildi.

Bağımsızlık Vurgusu ve Politikalar

Hükümet Sözcüsü, açıklamasında Irak'ın egemenliğine ve topraklarının bütünlüğüne sıkı bağlılıklarını vurguladı. Avvadi, şu ifadeleri kullandı: "Irak hava sahasının veya topraklarının diğer ülkelere, özellikle de komşu ülkelere saldırmak için kullanılmasına izin verilmeyeceğinin altını çiziyoruz."

Ayrıca, Irak'ın bölgesel çatışmalarda topraklarının sömürülmesini önleme konusundaki istekliliğini ve anlaşmazlıkların diyalog ve karşılıklı anlayış yoluyla çözülmesine verdiği desteği de dile getirdi.

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