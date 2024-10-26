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Irak, İsrail'in İran'a Yönelik Saldırısını Kınadı

Irak hükümeti, İsrail'in İran'a yaptığı saldırıyı şiddetle kınadı ve dayanışma mesajı verdi.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 12:34
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 12:34
Irak, İsrail'in İran'a Yönelik Saldırısını Kınadı

Irak, İsrail'in İran'a Yönelik Saldırısını Şiddetle Kınadı

Irak Hükümeti, İsrail'in İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı güçlü ifadelerle kınadı. Irak Hükmet Sözcüsü Basim Avvadi, yaptığı yazılı açıklamada, "Gaspçı Siyonist oluşum, bölgedeki saldırgan politikalarına ve çatışmayı genişletmeye devam ediyor," dedi.

Dayanışma Mesajı

Avvadi, İran'a yönelik bu saldırının ardından, "Irak olarak, bu saldırıyı en güçlü ve açık ifadelerle kınıyoruz. İran İslam Cumhuriyeti'nin yanında olduğumuzu ve dayanışma içerisinde olduğumuzu yineliyoruz," ifadelerini kullandı. Ayrıca, uluslararası toplumun sessizliğine dikkat çekerek, Siyonistlerin Filistin'deki halkı hedef alması, Lübnan ve Suriye'ye yönelik saldırıları gibi durumların tehlikeli sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Bölgesel İstikrar İçin İşbirliği Çağrısı

Basim Avvadi, Gazze ve Lübnan'da ateşkes çağrısında bulunarak, bölgenin istikrarı için uluslararası işbirliğinin önemine vurgu yaptı. Aynı zamanda, Suudi Arabistan da İsrail'in İran'a yönelik saldırısını kınayan bir açıklama yapmıştı.

İran-Israil Gerilimi

İran, 1 Ekim tarihinde İsrail'e füze saldırısında bulunmuştu. Tel Aviv yönetimi, bu saldırıya karşılık vereceğini bildirmişti. İsrail ordusu, İran'daki bazı askeri hedefleri vurduğunu açıkladı. Saldırılardan kısa bir süre sonra Tahran'da patlama seslerinin yükseldiği duyuruldu ve olayların ardından İran, hava sahasını kapatma kararı aldı.

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