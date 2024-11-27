Irak, İsrail ve Lübnan Arasında Sağlanan Ateşkesi Memnuniyetle Karşıladı

Irak, İsrail ve Lübnan arasında sağlanan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladı. Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Lübnan ve İsrail arasında varılan ateşkes anlaşmasının memnuniyetle karşılandığı; ateşkesin Lübnan halkının maruz kaldığı şiddet, yıkım ve acılara son vermesinin umulduğu" ifade edildi.

Açıklamada, yeni bir gerilimin önlenmesi ve Lübnan halkına insanca bir yaşam sağlanması için uluslararası çabaların yoğunlaştırılması gerektiğine de dikkat çekildi. Uluslararası topluma, Gazze Şeridi'nde Filistin halkına yönelik devam eden katliam ve saldırıların durdurulması için ciddi ve acil adımlar atılması çağrısında bulunuldu.

Ayrıca, Irak'ın istikrarın sağlanmasına yönelik tüm uluslararası çabalara destek yönündeki güçlü tutumunu yinelediği vurgulandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.