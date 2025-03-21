Irak Konsolosluğu'na Saldırı: Dışişleri Bakanlığı'ndan Açıklama

Dışişleri Bakanlığı'ndan Kritik Açıklama

Dışişleri Bakanlığının Sözcüsü Öncü Keçeli, Irak'ın İstanbul Başkonsolosluğuna akşam saatlerinde motosikletli şahıslar tarafından silahla ateş açıldığını açıkladı. Keçeli, olayın yaşandığı saatlerde can veya mal kaybı olmadığını belirtti.

Soruşturma Başlatıldı

Yapılan yazılı açıklamada, gerekli soruşturmanın güvenlik birimleri tarafından titizlikle yürütüldüğü ifade edildi. Olayla ilgili kimlik tespit çalışmaları devam etmekte olup, sorumluların adalet önüne çıkarılacağı vurgulandı.

Iraklı Yetkililerle İletişim Halinde

Keçeli, Iraklı yetkililerle sürekli temas halinde olduklarını ve Irak'ın Ankara, İstanbul ve Gaziantep'teki diplomatik misyonlarının güvenliği için her türlü önlemin alındığını bildirdi.

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Sözcü Keçeli, "Iraklı kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz"