Irak, Lübnan'a İnsani Yardım Gönderiyor

Irak’tan Lübnan’a Destek

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Lübnan’a insani yardım göndermek için hava ve kara yollarını kullanacaklarını açıkladı. Bu açıklama, Irak Başbakanlık Basın Ofisi aracılığıyla duyuruldu.

Sudani’nin Açıklamaları

Başbakan Sudani, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Irak, hükümet ve halk olarak, dini merciimizin (Ayetullah Ali es-Sistani) çağrılarına uyarak, Lübnan’daki kardeşlerimize yardım etme çabalarını sürdürdüğümüzü bildirmek isterim. İnsani yardım köprüleri kurarak, akaryakıt sevkiyatını kolaylaştıracak ve hastanelerin ihtiyaçları için gerekli destekleri sağlayacağız."

Lübnanlı Yaralılar İçin Destek

Sudani, ayrıca Lübnan'daki yaralılar için Irak’ın kapılarını açtığını vurguladı. Irak’ta bulunan Şii din önderi Ayetullah Ali es-Sistani’nin ofisinden de Lübnan’a yapılan yardımlar hakkında bir yazılı açıklama yapıldı. Sistani, Lübnan halkıyla dayanışma içinde olduklarını ifade ederek, Irak halkından yardım talep etti.

İsrail Saldırıları ve Son Durum

Lübnan’da yaşanan trajedi, İsrail’in bu sabah saatlerinden itibaren gerçekleştirdiği hava saldırılarıyla daha da derinleşti. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, bu saldırılarda 24’ü çocuk, 42’si kadın olmak üzere toplamda 356 kişi hayatını kaybetti ve 1246 kişi yaralandı.

Göç ve Eğitim Durumu

Lübnan halkı, güney bölgelerinden başkent Beyrut ve kuzey alanlarına göç ediyor. Bu durumla beraber Lübnan Eğitim Bakanlığı, ülke genelinde eğitime ara verildiğini duyurdu. İçişleri Bakanlığı ise İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilenlerin barınması için güneydeki okulları açma kararı aldı.