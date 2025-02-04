Irak Mahkemesi, Genel Af ve Kişisel Statü Yasalarını Durdurdu

Irak Yüksek Federal Mahkemesi'nden Şok Karar

Irak Yüksek Federal Mahkemesi, meclisten geçen "Genel Af", "Kişisel Statü" ve "Gayrimenkul İadesi" yasalarının uygulanmasını durdurma kararı aldı. Bu gelişme, ülkede önemli tartışmalara yol açacak.

Kerkük’teki Gayrimenkul İadesi Yasası

Mahkemenin açıklamalarına göre, söz konusu yasalar arasında Kerkük şehrinde Türkmen ve Kürt vatandaşların, devrik lider Saddam Hüseyin döneminde ellerinden alınan gayrimenkullerinin iadesini öngören "Gayrimenkul İadesi" yasası da yer alıyor.

Bu yasalar, 21 Ocak tarihinde Irak parlamentosunun onayından geçtikten sonra uygulamaya konulmuştu. Ancak mahkeme, yasal düzenlemelerin uygulanmasını durdurma kararı alarak sürecin seyrini değiştirdi.

Kişisel Statü Yasası ve Eleştiriler

Kişisel Statü Yasası, özellikle kız çocuklarının evlendirilmesi ve bu konuyla ilgili mahkemelerin yanı sıra Şii ve Sünni Vakıflar tarafından görüş alınmasını kapsıyordu. Ancak bu yasa, ülkedeki medeni kanunu savunan kesimlerin eleştirisine neden olmuştu.

Bu gelişmeler, Irak’ta yasaların uygulanabilirliği ve toplumsal adalet konularında yeni tartışmalar başlatacak gibi görünüyor.