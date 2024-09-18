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Irak Ordusu Gelişmiş Hava Savunma Sistemine Geçiş Yapacak

Irak Genelkurmay Başkanı, orduya gelişmiş hava savunma sistemi talimatı verildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 18:00
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 18:00
Irak Ordusu Gelişmiş Hava Savunma Sistemine Geçiş Yapacak

Irak Genelkurmay Başkanı'ndan Önemli Açıklama

Irak Genelkurmay Başkanı Korgeneral Abdulemir Yarullah, ülke savunmasının güçlendirilmesine yönelik önemli adımlar atıldığını duyurdu. Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'nin talimatıyla, uluslararası koalisyon güçlerinin geri çekilme sürecine hazırlık kapsamında ordunun gelişmiş hava savunma sistemleriyle donatılacağı belirtildi.

Koalisyon Güçlerinin Geri Çekilmesi

Yarullah, yaptığı açıklamada, "Silahlı Kuvvetler Komutanı Sudani, uluslararası koalisyon güçlerinin Irak'tan çekilmesine yönelik hazırlık için ordunun hava savunma sistemlerinin güçlendirilmesi emrini verdi." dedi. Ayrıca, Sudani'nin çok yakında koalisyon güçlerinin misyonunun sona erdiğini resmi olarak açıklayacağını da sözlerine ekledi.

Başbakan'ın Röportajı

Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani, yabancı bir yayın kuruluşuna verdiği röportajda, koalisyon güçlerinin Irak'taki görevlerinin sona ermesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sudani, "Uluslararası koalisyonun Irak'taki misyonunun sona erdirilmesi, hükümet programımızın önemli bir parçasıdır. Bu konuda kesin tarihler hakkında önümüzdeki günlerde detaylar vereceğiz." şeklinde konuştu.

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