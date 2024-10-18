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Irak Ordusu Kerkük'te DEAŞ Üyelerini Yok Etti

Irak ordusunun Kerkük'teki operasyonunda 4 DEAŞ militanı etkisiz hale getirildi, geniş çaplı operasyonlar devam ediyor.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 02:32
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 02:32
Irak Ordusu Kerkük'te DEAŞ Üyelerini Yok Etti

Irak Ordusu Kerkük'te Önemli Bir Operasyon Gerçekleştirdi

Irak ordusunun, Kerkük kentinin kuzeyinde bulunan Şuvan ilçesinde yürüttüğü operasyon sonucunda, terör örgütü DEAŞ'a ait 4 üye etkisiz hale getirildi. Bu gelişme, Irak hükümetinin bölgede güvenliği sağlamak adına sürdürdüğü kararlı adımlar arasında yer alıyor.

Operasyonun Detayları

Kerkük Ortak Operasyonlar Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Irak Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile Şuvan bölgesinde DEAŞ unsurlarına yönelik hedefli bir operasyon düzenlendiği belirtildi. İstihbarat bilgilerinin değerlendirilmesinin ardından, teröristlerin bulunduğu yer tespit edilerek operasyon gerçekleştirilmiştir.

Geniş Çaplı Operasyonlar Sürüyor

Irak ordusunun, bölgede gerçekleştirdiği geniş kapsamlı operasyonların DEAŞ tehdidini bertaraf etmeye yönelik olduğu aktarıldı. 2014 yılında DEAŞ, Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar gibi kritik bölgelerini ele geçirerek büyük bir tehdit oluşturmuştu. O tarihten bu yana çeşitli askeri operasyonlarla bu bölgeler geri alınmıştı.

Eski Başbakan Haydar el-İbadi'nin 9 Aralık 2017'de duyurduğu zaferden sonra Irak, DEAŞ'tan temizlenmiş olmasına rağmen, söz konusu vilayetlerin kırsal alanlarında örgütün saldırılarına karşı dikkatli olunduğu bilinmektedir.

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