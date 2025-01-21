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Irak Parlamentosu, Kişisel Statü ve Genel Af Yasasını Onayladı

Irak Parlamentosu, Kişisel Statü ve Genel Af yasalarındaki değişiklikleri onayladı, Saddam döneminde alınan gayrimenkullerin iadesini öngörüyor.

Yayın Tarihi: 21.01.2025 20:15
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 20:15
Irak Parlamentosu, Kişisel Statü ve Genel Af Yasasını Onayladı

Irak Parlamentosu, Kişisel Statü Yasası ve Genel Af Yasasındaki değişiklikleri onayladı. Bu yeni düzenlemeler, Kerkük'teki Türkmen ve Kürt vatandaşların devrik lider Saddam Hüseyin döneminde ellerinden alınan gayrimenkullerin sahiplerine iadesini öngörüyor.

Bağdat'taki Parlamento binasında Meclis Başkanı Mahmud Meşhedani başkanlığında gerçekleştirilen oturumda, 1959 tarihli ve 188 sayılı Kişisel Statü Yasası'ndaki değişiklikler oylanarak kabul edildi. Bu değişiklikle beraber, Saddam Hüseyin dönemindeki Devrim Komuta Konseyi tarafından Kerkük'teki Türkmen ve Kürt vatandaşların arazilerine el konulmasına yönelik alınmış kararlar iptal edildi.

Ayrıca, Mecliste 2016 tarihli 27 sayılı Genel Af Yasası'nda yapılan ikinci değişiklik de oy çoğunluğuyla kabul edildi. Kişisel Statü Yasası kapsamında evlilik yaşının düşürülmesi gibi konular, ülkede geniş tartışmalara neden olmuştu.

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