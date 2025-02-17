Irak Petrol İhracatı Türkiye'ye Yeniden Başlıyor

Irak Petrol Bakanı Abdulgani, Türkiye'ye petrol ihracatının bir hafta içinde başlayacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 17:16
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 17:16
Irak Petrol İhracatı Türkiye'ye Yeniden Başlıyor

Irak Petrol İhracatı Yeniden Başlıyor

Irak Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani, 25 Mart 2023 tarihinde durdurulan Irak’tan Türkiye’ye petrol ihracatının bir hafta içinde tekrar başlayacağını açıkladı.

IKBY ve Merkez Yönetim Görüşmesi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Doğal Kaynaklar Bakanı Vekili Kemal Muhammed, yerel medyaya yaptığı açıklamada, Irak Petrol Bakanlığından bir heyetin yarın Erbil’de IKBY’li yetkililerle bir araya geleceğini belirtti. Muhammed, petrol ihracatının mart ayı içerisinde yeniden başlayabileceği yönünde değerlendirmelerde bulundu.

Daha Önce Yapılan Açıklamalar

Abdulgani, daha önce 2 Şubat tarihinde yaptığı açıklamada, IKBY’nin günlük 300 bin varil petrolü merkezi hükümete teslim edeceğini ve bu petrolün Irak Petrol Pazarlama Şirketi (SOMO) aracılığıyla Ceyhan Limanı üzerinden ihraç edileceğini belirtmişti.

Ekonomik Etkiler

Öte yandan, Irak Meclisi, IKBY'den her varil petrolün çıkarılıp taşınmasının maliyetini 16 dolar olarak belirleyen bütçe yasasında değişiklikler yapmıştı. Paris merkezli Uluslararası Tahkim Mahkemesi, Türkiye ile Irak arasındaki petrol ihracatı konusunda karar verdikten sonra, 25 Mart 2023 tarihinde Irak'tan Ceyhan Limanı'na yönelik petrol akışı durmuştur. Türkiye’ye petrol ihracatının durması, Irak’a 23 milyar dolar'dan fazla ekonomik zarara yol açtığı tahmin edilmektedir.

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