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Irak Savunma Bakanı, ABD Askerlerinin Çekilme Sürecini Açıkladı

Irak Savunma Bakanı, ABD güçlerinin 2 yıl içinde Irak'tan çekileceğini duyurdu. Çekilme süreci aşamalı olarak gerçekleşecek.

Yayın Tarihi: 08.09.2024 17:26
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 17:26
Irak Savunma Bakanı, ABD Askerlerinin Çekilme Sürecini Açıkladı

Irak'tan ABD Askerlerinin Çekileceği Tarih Belirlendi

Irak Savunma Bakanı Sabit Abbasi, Amerikan askerlerinin Irak'tan iki yıl içinde çekilmesi için Washington ile bir anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Çekilme Planı Aşamaları

Abbasi, Al-Arabiya Al-Hadath televizyonuna verdiği röportajda, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Irak’taki görevini sonlandırma planını detaylandırdı. Çekilme süreci iki aşamalı olarak gerçekleşecek. İlk aşama bu yıl başlayacak ve 2025 yılına kadar sürecek. İkinci aşama ise 2026 yılında tamamlanacak.

ABD’nin Görüşleri

Bakan Abbasi, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’in çekilme süresinin yeterli olmadığına inandığını belirterek, bir yıl daha eklenmesini önerdiğini ifade etti. Ancak Bağdat, çekilme süresini iki yıldan fazla uzatma talebini reddetti.

Çekilme Anlaşması Yolda

Abbasi, Washington ile söz konusu çekilme anlaşmasının önümüzdeki günlerde imzalanacağını da sözlerine ekledi.

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