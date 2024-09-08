Irak Savunma Bakanı, ABD Askerlerinin Çekilme Sürecini Açıkladı

Irak'tan ABD Askerlerinin Çekileceği Tarih Belirlendi
Irak Savunma Bakanı Sabit Abbasi, Amerikan askerlerinin Irak'tan iki yıl içinde çekilmesi için Washington ile bir anlaşmaya vardıklarını açıkladı.
Çekilme Planı Aşamaları
Abbasi, Al-Arabiya Al-Hadath televizyonuna verdiği röportajda, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Irak’taki görevini sonlandırma planını detaylandırdı. Çekilme süreci iki aşamalı olarak gerçekleşecek. İlk aşama bu yıl başlayacak ve 2025 yılına kadar sürecek. İkinci aşama ise 2026 yılında tamamlanacak.
ABD’nin Görüşleri
Bakan Abbasi, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’in çekilme süresinin yeterli olmadığına inandığını belirterek, bir yıl daha eklenmesini önerdiğini ifade etti. Ancak Bağdat, çekilme süresini iki yıldan fazla uzatma talebini reddetti.
Çekilme Anlaşması Yolda
Abbasi, Washington ile söz konusu çekilme anlaşmasının önümüzdeki günlerde imzalanacağını da sözlerine ekledi.