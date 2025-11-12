Irak Seçimini Başbakan Sudani’nin İmar ve Kalkınma Koalisyonu Kazandı

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu, resmi olmayan sonuçlara göre Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani liderliğindeki İmar ve Kalkınma Koalisyonu’nun birinci olduğunu açıkladı.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu, dün düzenlenen genel seçime ilişkin resmi olmayan sonuçlara göre Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'nin lideri olduğu İmar ve Kalkınma Koalisyonu'nun birinci olduğunu açıkladı.

Komisyon Başkanı Ömer Ahmet, "Açıklanan sonuçlar, komisyona ulaşan oy verme merkezlerinin yüzde 99,74’ünün verilerine dayanmaktadır" ifadelerini kullanarak, seçime katılım oranının yüzde 56,11 olduğunu belirtti.

Oy ve sandalye dağılımı

İmar ve Kalkınma Koalisyonu: 1 milyon 317 bin 446 oy — 47 sandalye.

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) — Mesut Barzani: 999 bin 826 oy — 26 sandalye.

Takaddüm Partisi — Muhammed el-Halbusi: 945 bin 153 oy — 25 sandalye.

Hukuk Devleti İttifakı — Nuri el-Maliki: 727 bin 807 oy — 24 sandalye.

Bedir Örgütü — Hadi el-Amiri: 556 bin 122 oy — 17 sandalye.

Seçime genel bakış

Yaklaşık 46 milyonluk nüfusa sahip Irak’ta, 20 milyondan fazla kayıtlı seçmen, yeni yasama döneminde kendilerini temsil edecek 329 milletvekilini belirlemek için sandık başına gitti. Ülke genelinde, binden fazla siyasi parti ve ittifakı kapsayan 37 seçim koalisyonu altında 7 binden fazla aday yarıştı.

