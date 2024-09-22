Irak Şii Milisleri İsrail Yerleşimine İHA Saldırısı Düzenledi

Irak Şii Milislerinden İsrail'e Hava Saldırısı

Irak'ta güçlenen Şii milis gruplar, bu kez insansız hava aracı (İHA) ile Ürdün Vadisi'nin kuzeyindeki bir İsrail yerleşimine saldırı gerçekleştirdi.

Olayın Ayrıntıları

"Irak'ta İslami Direniş" adı altında faaliyet gösteren milisler, yaptıkları yazılı açıklamada, saldırının detaylarını paylaştı. İHA kullanarak düzenlenen bu eylemin, gün içerisinde gerçekleştirilen 5'inci saldırı olduğuna vurgu yapıldı.

Açıklamada, özellikle İsrail hedeflerine yönelik saldırıların artarak devam edeceği ifade edildi.

Askeri Üslere Yönelik Hedefler

Milis grubu, gün içerisinde Ürdün Vadisi'nde bulunan bir İsrail askeri üsse de saldırı düzenlendiğini duyurdu. Bu durum, bölgedeki gerilimin arttığını ve İsrail'in güvenlik endişelerinin yükseldiğini ortaya koyuyor.