DOLAR
34,09 0%
EURO
38,04 0%
ALTIN
2.874,38 0%
BITCOIN
2.155.082,67 -0,12%

Irak Şii Milisleri İsrail Yerleşimine İHA Saldırısı Düzenledi

Irak'taki Şii milisler, insansız hava aracıyla Ürdün Vadisi'ndeki bir İsrail yerleşimine saldırdı.

Yayın Tarihi: 22.09.2024 22:50
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 22:50
Irak Şii Milisleri İsrail Yerleşimine İHA Saldırısı Düzenledi

Irak Şii Milislerinden İsrail'e Hava Saldırısı

Irak'ta güçlenen Şii milis gruplar, bu kez insansız hava aracı (İHA) ile Ürdün Vadisi'nin kuzeyindeki bir İsrail yerleşimine saldırı gerçekleştirdi.

Olayın Ayrıntıları

"Irak'ta İslami Direniş" adı altında faaliyet gösteren milisler, yaptıkları yazılı açıklamada, saldırının detaylarını paylaştı. İHA kullanarak düzenlenen bu eylemin, gün içerisinde gerçekleştirilen 5'inci saldırı olduğuna vurgu yapıldı.

Açıklamada, özellikle İsrail hedeflerine yönelik saldırıların artarak devam edeceği ifade edildi.

Askeri Üslere Yönelik Hedefler

Milis grubu, gün içerisinde Ürdün Vadisi'nde bulunan bir İsrail askeri üsse de saldırı düzenlendiğini duyurdu. Bu durum, bölgedeki gerilimin arttığını ve İsrail'in güvenlik endişelerinin yükseldiğini ortaya koyuyor.

İLGİLİ HABERLER

Konut Kredisi Faizlerinde Büyük Düşüş! Bu 5 Bankadan Uzak Durun 2 Milyona 14,5 Milyon Geri Ödeme: 2 Milyon TL İçin Hangi Banka Daha Avantajlı?

iPhone 16 Pro Max 256 GB Modelinde Büyük İndirim! Fiyat 122.800 TL’den 99.999 TL’ye Düştü

TOKİ’den Ev Sahibi Olma Fırsatı! 2+1 Daireler 9.949 TL Taksitle İstanbul, Ankara ve Karaman'da Satışa Sunuluyor

Bankalardan Faizsiz Kredi Müjdesi: 50.000 TL’ye Kadar Sıfır Faizli Kredi ve Nakit Avans Fırsatları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eşme'de Trajik Boğulma Olayı
2
Adıyaman'da İki Araç Çarpıştı: 4 Yaralı
3
Nevzat Bahtiyar'dan Şok İtiraf: "Narin'in Annesi İlk Günden Öldüğünü Biliyordu"
4
Büyükçekmece'de Polis Memuru Cihat Ermiş'i şehit eden sanık Muhammet Berke Çorak'ın yargılanması başladı!
5
Irak Şii Milisleri İsrail Yerleşimine İHA Saldırısı Düzenledi
6
Ordu'da Polis Memuruna Saldırı: 3 Gözaltı
7
Narin Güran Cinayetinde Flaş Gelişme: Narin'in Ölüm Nedeni Belli Oldu! Boğularak Öldürüldü

TOKİ’den Ev Sahibi Olma Fırsatı! 2+1 Daireler 9.949 TL Taksitle İstanbul, Ankara ve Karaman'da Satışa Sunuluyor

2024 Yılının En İyi Sedan Modelleri Belli Oldu! Sürüş Keyfi ve Konfor Sunan 15 Model

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Emeklilerin IBAN Hesaplarını 5 Yıl Geriye Dönük Denetlemeye Başladı

iPhone 16 Pro Max 256 GB Modelinde Büyük İndirim! Fiyat 122.800 TL’den 99.999 TL’ye Düştü

MEB, Ên Az 32 Bin 456 TL Maaş ile 30 Bin Ek Temizlik Personeli Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Tarihleri Belli Oldu

İnce Çerçeveli Tasarımı ve Güçlü Özellikleriyle Marka Bombayı Patlattı: iPhone 16 Pro'nun Android Modeli Çıkıyor

BYD Denza Z9 GT Yeni Modeli Rekor Kırdı: 1 Milyon 600 TL'ye Satılan Araç 36 Saatte 5000 Satışla Otomotiv Dünyasını Salladı

Konut Kredisi Faizlerinde Büyük Düşüş! Bu 5 Bankadan Uzak Durun 2 Milyona 14,5 Milyon Geri Ödeme: 2 Milyon TL İçin Hangi Banka Daha Avantajlı?

23 Eylül 2024 Pazartesi Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

2025 Maaş Zammı Beklentisi: Asgari Ücrette Yüzde 44 Zam, Emekli ve Memur Maaşları İçin Yüksek Artış! İşte Masadaki Rakamlar

EYT Şartı Kaldırıldı! SGK Girişi 1999-2008 Arası Olanlara 48-49-50 ve 51 Yaşında EYT’siz Erken Emeklilik Fırsatı Geldi

Bankalardan Faizsiz Kredi Müjdesi: 50.000 TL’ye Kadar Sıfır Faizli Kredi ve Nakit Avans Fırsatları