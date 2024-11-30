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Irak, Suriye Sınırında Güvenlik Önlemlerini Artırıyor

Irak, Suriye sınırındaki güvenlik önlemlerini artırdı ve güçlendirme çalışmalarını tamamladı.

Yayın Tarihi: 30.11.2024 11:23
Güncelleme Tarihi: 30.11.2024 11:23
Irak, Suriye Sınırında Güvenlik Önlemlerini Artırıyor

Irak, Suriye Sınırında Güvenlik Önlemlerini Artırıyor

Irak Sınır Kuvvetleri Komutanı General Muhammed Abdulvahab es-Suaydi, Irak-Suriye sınırında güvenlik önlemlerinin artırıldığını duyurdu. Suaydi, Suriye'de meydana gelen gelişmelere dikkat çekerek, sınır güvenliğini sağlamak amacıyla önemli güçlendirme çalışmalarının yapıldığını belirtti.

Güçlendirme Çalışmaları Tamamlandı

General Suaydi, Irak-Suriye sınırında yapılan güvenlik önlemleri hakkında yaptığı açıklamada, sınırların güvenliğini sağlamak için ideal birliklerle tahkimatın tamamlandığını ifade etti. Bu önlemlerle birlikte ihlal olasılığının olmadığını vurguladı.

Askeri Hazırlıklar Devam Ediyor

Irak Savunma Bakanı Sabit Abbasi ise daha önce yaptığı açıklamalarda, Irak ordusunun ülke sınırını ve hava sahasını her türlü tehlikeden korumak için hazır olduğunu belirtmişti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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