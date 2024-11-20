Irak'ta 27 Yıl Aradan Sonra Nüfus Sayımı Başladı

Irak'ta Nüfus Sayımı Başlıyor

Irak, tam 27 yıl aradan sonra genel nüfus sayımı gerçekleştirmeye başladı. Ülke genelinde iki gün sürecek bu önemli sayım nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağın yarın da devam edeceği kaydedildi.

Sokağa Çıkma Yasağı ve Muafiyetler

Söz konusu yasak sadece sağlık ve güvenlik sektöründe çalışanlar için geçerli olmayacak, bu çalışanlar sokağa çıkma yasağından muaf tutulacaklar. Bu durum, ülkenin genel sağlık ve güvenlik durumunu korumak adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kürt Bölgesel Yönetimi de Dahil

Yapılan nüfus sayımı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) dahil olmak üzere ülkenin tüm bölgelerini kapsıyor. Irak Planlama Bakanlığı'nın sayım işlemleri sonrasında resmi olmayan sonuçları açıklaması bekleniyor.

Nüfus Sayımının Önemi

Ülkede her on yılda bir yapılması gereken nüfus sayımı, ABD'nin Irak'ı işgal ettiği 2003 yılından sonra yaşanan şiddet olayları nedeniyle gerçekleştirilememişti. Bu sebeple mevcut sayım, hem demografik verilerin güncellenmesi hem de ülke kaynaklarının etkin kullanımını sağlamak açısından büyük bir önem taşıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Irak'ta 27 yıl aradan sonra genel nüfus sayımı yapılmaya başlandı. İki gün sürecek sayım nedeniyle ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bu nedenle, Erbil kentindeki sokak ve caddelerin boş olduğu görüldü.

Irak'ta 27 yıl aradan sonra genel nüfus sayımı yapılmaya başlandı. İki gün sürecek sayım nedeniyle ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bu nedenle, Erbil kentindeki sokak ve caddelerin boş olduğu görüldü.