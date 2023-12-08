Irak'ta ABD Büyükelçiliği hedef alındı: Bağdat'ta sirenler çalmaya başladı!

Irak'ta ABD Büyükelçiliği hedef alındı. Yeşil Bölge'de yer alan ABD Büyükelçilik binası yakınlarında roketler saldırısı gerçekleştirildi. Saldırının ardından Bağdat'ta sirenler çalmaya başladı.

Irak'ta ABD Büyükelçiliği hedef alındı: Bağdat'ta sirenler çalmaya başladı!
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Irak sabah saatlerinde başkent Bağdat'tan gelen haberle şok yaşadı. Bağdat'ta bulunan yabancı misyonerler ile hükümet konağının yer aldığı güvenlikli bölge ilan edilen Yeşil Bölge'deki ABD Büyükelçilik binasına yakın bir noktaya roket düştüğü bildirildi. 

Büyükelçilik binasına yakın bir noktaya 4 patlama olduğu düşünülen seslerin ardından binadan siren sesleri yayıldı. Saldırıyı kimi gerçekleştirdiğine dair henüz bir açıklama bulunmuyor.

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