Irak'ta bulunan Şii milis güçlerinden 'ABD'ye operasyonlara devam edin' çağrısı

İran destekli Şii milis grubu Nuceba Hareketi, ABD'ye karşı saldırılarını durdurmayacağını duyurdu. Irak'ta faaliyet gösteren bu grup, ABD'nin Irak'tan çekilmesi ve Gazze'ye operasyonları sonlandırması gerektiğini belirtti.

Irak'ta bulunan Şii milis güçlerinden 'ABD'ye operasyonlara devam edin' çağrısı
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Nuceba Hareketi lideri Akram Kaabi, X sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, "Daha önce de söylemiştik, Gazze'ye operasyonlar durmadıkça ve işgalci Amerika Irak'tan çekilmedikçe operasyonlarımızı durdurmayacağız." dedi. ABD'ye karşı "operasyonlarını" durduran Ketaib Hizbullah'a da seslenen Kaabi, bu grubun "operasyonlarına" yeniden başlamasını istediklerini söyledi.

HİZBULLAH'A OPERASYONLARADEVAM EDEN ÇAĞRISI

Irak'ta Şii milis grubu Ketaib Hizbullah, 30 Ocak'ta ABD güçlerine karşı operasyonlarını durdurduğunu duyurmuştu. Ketaib Hizbullah, Nuceba Hareketi ve Seyyidu'ş Şuheda gibi milis gruplar içinde bulunduğu "Irak'ta İslami Direniş" grubu, ara sıra ABD hedeflerine saldırılar gerçekleştiriyor.

Irak, ABD liderliğinde oluşturulan koalisyonun terör örgütü DEAŞ'a karşı askeri misyonunu bitirmesi ve koalisyon danışmanlarının aşamalı olarak azaltılması için ABD yönetimiyle bir anlaşmaya ulaştığını açıklamıştı.

Irak Dışişleri Bakanlığı, ABD ve Irak hükümetleri arasında Ağustos 2023'ten beri sürdürülen müzakerelerin başarılı bir şekilde tamamlandığını açıkladı. Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani de Şii milis gruplarını ABD'ye saldırmamaları için ikna etmeye çalıştığı iddia edildi.

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