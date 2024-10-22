Irak'ta DEAŞ'ın Sözde Valisi Öldürüldü

Irak’ta DEAŞ’a Darbe

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, gerçekleştirilen bir operasyonda terör örgütü DEAŞ’ın sözde Irak valisinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Ortak Operasyon

Başbakan Sudani, X sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, operasyonun Irak Terörle Mücadele Birimi ile ulusal güvenlik güçleri tarafından ortaklaşa gerçekleştirdiğini belirtti.

Terör Örgütünün Üst Düzey İsimleri Vuruldu

Operasyonda DEAŞ’ın üst düzey yöneticilerinden 8’inin de öldürüldüğünü aktaran Sudani, sözde valinin ismini paylaşmadı.

Iraklı Güvenlik Güçlerine Teşekkür

Sudani, "Terör örgütünün önemli bir isminin daha öldürülmesinden dolayı tüm Irak halkını kutluyorum. Bu büyük başarılarından dolayı Iraklı güvenlik güçlerini tebrik ediyorum. Bu topraklarda terörü kurutana kadar mücadelemiz devam edecektir," ifadelerine yer verdi.

DEAŞ’ın Kayıpları ve Devam Eden Tehdit

DEAŞ, Haziran 2014’te Irak’ın Musul, Salahaddin, Enbar ve bazı Diyala ile Kerkük bölgelerini ele geçirmişti. Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017’de örgütten zaferle çıkıldığını duyurmuştu. Ancak DEAŞ, Irak’ın kırsal alanlarında hâlâ saldırılar düzenlemeye devam ediyor.