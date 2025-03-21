Irak'ta Dönüşüm: 2025'te ABD Çekilmesi ve Gelecek Senaryoları

ABD'nin Irak'taki Çekilişi: Yeni Bir Dönem Başlıyor Mu?

İşgalin 22. yılında Irak, 2025 yılında kritik bir yol ayrımında. ABD’nin 2003’teki Irak işgali, ülkenin siyasi, idari ve toplumsal dokusunda köklü değişimlere yol açtı. Saddam Hüseyin’in devrilmesi, uzun süreli bir istikrarsızlık ortamını beraberinde getirdi. Ancak şimdi, ABD’nin askeri varlığının sona ermesi ve yaklaşan 2025 seçimleri, Irak’ın geleceğini yeniden şekillendirecek kritik bir dönüşüm sürecini başlatıyor.

Çekilmenin Güvenlik Riskleri

2024 yılında ABD ve Irak hükümetleri, Amerikan askerlerinin Irak’tan çekilmesini öngören bir anlaşmaya varmıştı. Bu karar, Washington’un küresel önceliklerine ve Irak’taki varlığının yarattığı siyasi maliyetlere bağlı olarak alındı. Ancak, çekilmenin yarattığı güvenlik açığı, Irak’ı belirsizlikle karşı karşıya bırakabilir. İran destekli milis grupların güçlenmesi ve radikal unsurların ortaya çıkma ihtimali, ülkenin güvenliğini tehdit eden önemli riskler arasında.

2025 Seçimlerinin Dinamikleri

2025, Irak için yalnızca bir seçim yılı değil, aynı zamanda Şii, Sünni ve Kürt gruplar arasındaki rekabetin şekillendiği kritik bir dönem. Şii gruplar arasındaki iç çatışmalar, Irak siyasetindeki dengeleri önemli ölçüde etkileyebilir. Özellikle, Sünni unsurların marjinalleşme korkusu, radikalizmin yeniden canlanma riski ile birleşiyor. Aynı zamanda, Kürt yönetiminde yaşanan istikrarsızlık, Bağdat-Erbil ilişkilerinde sıkıntılara neden olmaktadır.

Bölgesel Rekabetin Irak Üzerindeki Etkisi

Irak, yalnızca iç dinamiklerle değil, Türkiye, İran, ABD, İsrail ve Suudi Arabistan gibi bölgesel güçler arasında rekabetin bir sahası haline gelmiş durumda. Bu aktörlerin Irak'taki etkisi, özellikle güvenlik ve siyasi istikrar açısından büyük önem taşıyor. Türkiye’nin PKK’nın lağvedilmesi süreci ve bu durumun IKBY içindeki dengeleri etkilemesi, bölgedeki güç dengesini belirleyici unsurlar arasında yer alıyor.

Geleceğe Dair Sorular

Irak hükümetinin, ABD’nin çekilmesini nasıl yöneteceği, güvenlik güçlerini nasıl güçlendireceği ve etnik-mezhepsel çatışmaları ne şekilde önleyeceği, ülkenin geleceğini belirleyecek faktörler olacak. Eğer Irak, bölgesel ve ulusal uzlaşı sağlayabilirse, daha istikrarlı bir sürece girebilir. Aksi halde, tekrar bir kaos dalgası ile karşılaşması muhtemel.

Sonuç olarak, Irak, 2025’teki seçim sürecinin ve bölgesel dinamiklerin etkisiyle, bağımsızlık mı kazanacak yoksa yeni bir kriz dönemine mi girecek? Bu sorunun yanıtı, Irak’ın önündeki en büyük belirsizliği oluşturuyor.