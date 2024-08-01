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Irak'ta Evlilik Yaşının Düşürülmesi Tartışmaları

Irak'ta medeni kanunda evlilik yaşının düşürülmesi, toplumsal ve mezhepsel tartışmalara yol açtı.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 13:08
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 13:15
Irak'ta Evlilik Yaşının Düşürülmesi Tartışmaları

Irak’ta Medeni Kanunda Evlilik Yaşının Düşürülmesi Tartışmaları

Irak Meclisi, Kişisel Statü Yasasında değişiklik yapmaya yönelik girişimlerle gündeme geldi. Bu tasarı, 18 olan evlilik yaşının düşürülmesini öngörüyor ve yoğun tartışmalara yol açıyor.

Tasarı Neden Tartışmalı?

Evlilik yaşının düşürülmesini içeren yasa tasarısı, mezhepçiliği pekiştireceği ve otoriter partilere daha fazla güç tanıyacağı gerekçeleriyle eleştiriliyor. 1959 tarihli medeni kanundan esinlenerek hazırlanmış olan tasarı, evlenecek erkeğin nikahı istediği mezhebe göre seçmesine olanak tanırken, kadınların nikah hakkını kısıtlıyor.

Eleştiriler ve Tepkiler

Irak İnsan Hakları Gözlemevi, yasa tasarısının temel özgürlükleri kısıtladığını belirterek, bu değişikliğin birçok mezhebin anayasal haklarının ihlali anlamına geleceğini vurguladı.

İktidar koalisyonu olan Koordinasyon Çerçevesi, yasa tasarısının yeniden Meclis gündemine alınmasını talep ederken, eski başbakan Nuri el-Maliki’nin liderliğindeki İslami Dava Partisi de destek çağrısı yaptı.

Mahkemeye Dair Endişeler

Siyasi analist Mucaşi Temimi, tasarının kamuoyu tepkisi nedeniyle geri çekildiğini belirterek, bunun hem Şii hem Sünni dini çevrelerden ve Hristiyan toplumlardan itiraz aldığını ifade etti.

Meclis Üyesi Adnan ec-Cuheyşi, tasarının aceleyle hazırlandığını ve yargı çevreleriyle yeterince tartışılmadığını dile getirdi.

Toplumda Yansımalar

62 yaşındaki Irak vatandaşı Macid Musavvur, erken yaşta evlenmenin aile yapısını olumsuz etkilediğini söyleyerek, kız çocuklarının 20 yaşından önce evlenmelerine karşı olduğunu dile getirdi.

Bu yasada belirtilen değişikliklerin toplumda büyük tartışmalara ve dönüşümlere sebep olacağı öngörülüyor. Evlilik ve boşanma konularındaki düzenlemelerin, geniş bir kesimi etkilemesi ve çatışmalara neden olması bekleniyor.

Irak Meclisinde, "Kişisel Statü Yasası"nda değişiklik yapma girişimleri, mezhepçiliğin...

Irak Meclisinde, "Kişisel Statü Yasası"nda değişiklik yapma girişimleri, mezhepçiliğin pekiştirilmesi ve otoriter partilere daha fazla nüfuz tanınması yönünde eleştirilere neden olurken 18 olan evlilik yaşının düşürülmesini de öngören tasarı ülkede tartışma yarattı. Siyasi analist Mucaşi Temimi, söz konusu tasarı ile ilgili AA muhabirine açıklamada bulundu.

Irak Meclisinde, "Kişisel Statü Yasası"nda değişiklik yapma girişimleri, mezhepçiliğin...

Irak Meclisinde, "Kişisel Statü Yasası"nda değişiklik yapma girişimleri, mezhepçiliğin pekiştirilmesi ve otoriter partilere daha fazla nüfuz tanınması yönünde eleştirilere neden olurken 18 olan evlilik yaşının düşürülmesini de öngören tasarı ülkede tartışma yarattı. Siyasi analist Mucaşi Temimi, söz konusu tasarı ile ilgili AA muhabirine açıklamada bulundu.

Irak Meclisinde, "Kişisel Statü Yasası"nda değişiklik yapma girişimleri, mezhepçiliğin...

Irak Meclisinde, "Kişisel Statü Yasası"nda değişiklik yapma girişimleri, mezhepçiliğin pekiştirilmesi ve otoriter partilere daha fazla nüfuz tanınması yönünde eleştirilere neden olurken 18 olan evlilik yaşının düşürülmesini de öngören tasarı ülkede tartışma yarattı. Siyasi analist Mucaşi Temimi, söz konusu tasarı ile ilgili AA muhabirine açıklamada bulundu.

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