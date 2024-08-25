Irak'ta Gerginlik: Haşdi Şabi Güçleri Süleymaniye'de Petrol Sahasına Girdi İddiası

Irak'ta Haşdi Şabi Güçlerinin Süleymaniye'ye Girişi

Irak'ın kuzeyinde bulunan Süleymaniye şehrinde, Haşdi Şabi'ye bağlı güçlerin petrol sahasına girdiği iddia edildi. Bu gelişme, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) ait bazı medya organlarında yer aldı.

Bölgedeki Gelişmeler

Peşmerge kaynaklarından alınan bilgiye göre, Haşdi Şabi güçleri, Kürdistan Yurtseverler Birliği Partisi (KYB) lideri Bafel Talabani ile yapılan anlaşma çerçevesinde Bağdat'tan gelen onlarca askeri araç ile Süleymaniye’nin Germiyan ve Kolaco bölgelerinde bulunan petrol sahasına intikal etti.

Geri Çekilme ve Açıklamalar

Haşdi Şabi'ye bağlı güçlerin daha sonra bölgeden geri çekildiği iddia edilse de, bu konuya ilişkin şu an için Haşdi Şabi ve KYB tarafından resmi bir açıklama yapılmamış olması dikkat çekiyor.