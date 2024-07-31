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Irak'ta Haşdi Şabi Tugayında Patlama: Ölü ve Yaralılar Var

Irak'ta Haşdi Şabi'ye bağlı 47'nci tugayda gerçekleşen patlamada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 00:49
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 00:49
Irak'ta Haşdi Şabi Tugayında Patlama: Ölü ve Yaralılar Var

Irak'ta Şii Milis Gücü Tugayında Patlama

Irak'a bağlı Babil kentinde bulunan 47'nci tugayda bir patlama meydana geldi. Haşdi Şabi milis gücüne ait olan tugayda yaşanan bu olay, bölgedeki güvenlik durumunu yeniden gündeme getirdi.

Patlamanın Kaynağı Belirsiz

Haşdi Şabi'den yapılan açıklamada, "Babil'in Curf el-Sahar bölgesindeki Seiadat alanında, kaynağı henüz belirlenemeyen bir patlama meydana geldi" ifadelerine yer verildi. Olayla ilgili olarak ölü ve yaralı sayısının olduğu bilgisi verildi, ancak kesin rakamlar paylaşılmadı.

Bölgedeki güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri, olayın ardından derhal müdahale ettiği ve patlamanın sonuçlarını araştırdığı bildirildi.

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