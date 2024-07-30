Irak'ta Hava Harekatı: 13 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

MSB'den Hava Harekatı Açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Haftanin bölgelerinde gerçekleştirilen hava harekâtlarında toplam 13 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Detaylar Neler?

Bakanlık, hava operasyonlarının başarılı bir şekilde gerçekleştiğini ve bu süreçte amaçlarının bölgedeki terör tehdidini azaltmak olduğunu bildirdi. Terörle mücadele kapsamında yapılan bu operasyonlar, güvenlik güçlerinin kararlılıkla sürdürdüğü faaliyetler arasında yer alıyor. Güvenlik ve İstikrar İçin Mücadele

MSB, terör örgütlerine karşı yürütülen operasyonların devam edeceğini ve bölgede güvenlik ile istikrarın sağlanması amacıyla çalışmalara hız kesmeden devam edileceğini vurguladı.