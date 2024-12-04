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Irak'ta Hava Harekatı: 9 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Yayın Tarihi: 04.12.2024 11:46
Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 11:46
Irak'ta Hava Harekatı: 9 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

İki Önemli Bölgeye Hava Harekatı

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde 9 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Detaylar Açıklandı

Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 29 Kasım-1 Aralık 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen hava harekatları sonucunda Hakurk bölgesinde 6 ve Gara bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Terörle Mücadele Kararlılığı

Açıklamada, "Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz," ifadesine yer verildi. Bu harekatlar, Türkiye'nin terörle mücadele konusundaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne seriyor.

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