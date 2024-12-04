Irak'ta Hava Harekatı: 9 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

İki Önemli Bölgeye Hava Harekatı

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde 9 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 29 Kasım-1 Aralık 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen hava harekatları sonucunda Hakurk bölgesinde 6 ve Gara bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Terörle Mücadele Kararlılığı

Açıklamada, "Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz," ifadesine yer verildi. Bu harekatlar, Türkiye'nin terörle mücadele konusundaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne seriyor.