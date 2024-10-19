Irak'ta MBC Televizyonuna Baskın

Irak'ın Bağdat kentinde, Şii milis gruplarını destekleyen bir topluluk, MBC adlı Suudi televizyon kanalının binasına saldırdı. Bu saldırı, kanalın, Hamas liderleri İsmail Heniyye ve Yahya Sinvar'ı 'terörist' olarak nitelendiren yayınına tepki olarak gerçekleşti.

Baskının Detayları

Protestocular, Şii milis liderlerinden Ebu Mehdi Mühendis'i, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı ve Hamas liderlerini hedef alan yayın nedeniyle kanalın binasına saldırdı. Olay sırasında gerekli malzemelere zarar verirken, binanın dış kapısını ateşe verdiler.

Siyasi Tepkiler

Şii milis gruplarına yakın bir milletvekili olan Mustafa Sened, bu olayın başıbozuklukla sonuçlanmayacağını ve kanaldan Irak'taki yayın ruhsatının iptali için şikayette bulunacaklarını açıkladı.

Hamas'tan Açıklama

Hamas, MBC'nin yayınladığı raporu kınayarak yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Filistin halkı, Siyonist ordusunun uyguladığı soykırım savaşına maruz kalırken; Arapça yayın yapan MBC, kışkırtıcı bir rapor yayınlayarak direniş hareketini ve liderlerini hedef alıyor. Filistin direnişinin işgalcilere karşı gerçekleştirdiği eylemleri terörizm olarak tanımlamak, Siyonist propagandanın bir parçasıdır" ifadelerine yer verildi. Ayrıca, kanalın özür dilemesi gerektiği belirtildi.