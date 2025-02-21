Irak'ta Şap Hastalığı Hayvancılığı Vuruyor: 654 Manda Telef Oldu

Irak'ta Şap Hastalığıyla Mücadele Başladı

Irak, büyükbaş hayvanlarda hızla yayılan şap hastalığı ile mücadele ediyor. Hayvancılık sektörünü olumsuz etkileyen bu durum, ülkenin hayvansal ürünleri üzerinde de ciddi tehditler oluşturuyor. Irak Tarım Bakanlığı Veteriner ve Afet Dairesi Müdürü Tair Sadır Hüseyin, yaptığı açıklamada, hastalığın başta manda olmak üzere binlerce çift tırnaklı canlı hayvanda tespit edildiğini ifade etti.

Aşılama Çalışmaları Devam Ediyor

Hüseyin, hastalığın yayılmasının önlenmesi için gerekli aşılamaların ve müdahale adımlarının atıldığını belirtti. Bakanlığa bağlı veteriner ekiplerinin, hastalığın yaygın olduğu bölgelerde etkili müdahalelerde bulunduğunu vurguladı.

Telef Olan Hayvan Sayısı Artıyor

Yapılan açıklamalara göre, hastalık sonucunda 654 manda telef oldu. Bu hayvanların çoğunun, yetiştiriciler tarafından aşılanmayan hayvanlar olduğu öğrenildi. Telef olan hayvanların çevreye zarar vermeden gömülmesi için, Tarım Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Belediyenin ortak bir çalışma komisyonu kurduğu belirtildi.

Yetiştiriciler Hükümetten Destek Bekliyor

Hayvan yetiştiricisi Basim Muhammed, son 12 gün içinde yaklaşık 30 mandasının telef olduğunu belirtti. Şap hastalığının hayvancılık sektörüne olumsuz etkisini vurgulayan Muhammed, hükümetin hızlı bir şekilde müdahale etmesi gerektiğini vurguladı.

Irak'ta hayvanlarda yayılan şap hastalığının hayvancılık sektörü ve hayvansal ürünleri olumsuz etkilediği belirtildi.

Irak'ta hayvanlarda yayılan şap hastalığının hayvancılık sektörü ve hayvansal ürünleri olumsuz etkilediği belirtildi.