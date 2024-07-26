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Irak’ta Sıcak Havalara Rağmen Su Kazaları Artıyor

Irak’ta yaz sıcaklıklarından kaçanlar akarsularda serinlemeye çalışırken boğulma vakaları da artış gösteriyor.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 11:08
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 11:08
Irak’ta Sıcak Havalara Rağmen Su Kazaları Artıyor

Yaz Sıcakları ve Su Kazaları Irak’ı Vurdu

Irak’ta yaz aylarında 50 dereceyi bulan sıcaklarla birlikte birçok vatandaş, serinlemek amacıyla tehlikeli akarsularda yüzmeye yöneliyor. Ancak, bu durum ciddi boğulma vakalarının artmasına yol açıyor.

Nehirlere Giriş Yasağına Rağmen Yüzme Devam Ediyor

Erbil’e 35 kilometre mesafedeki Kalak Nehri gibi spotlar, sıcaklıklardan kaçan halkın toplandığı yerlerin başında geliyor. Yoğun piknik aktivitelerine ve gençlerin yüzme girişimlerine rağmen, yüzme yasağının olduğu kısımlarda yapılan uyarılara rağmen vatandaşların kurallara uymadığı görülüyor.

Boğulma Vakaları ve Kurtarma Çabaları

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Serkevt Kareş, yaz aylarında 49 boğulma vakasının yaşandığını, aynı zamanda 100 kişinin de kurtarıldığını açıkladı. Kareş, sıcak havanın etkisiyle boğulma olaylarının artığını belirtirken, vatandaşların uyarıları dikkate almadan suya girmesinin risk oluşturduğunu vurguladı.

Uyarıların Önemi ve Hayat Kurtarma Çabaları

Kareş, ekiplerin kurallara uymayan ve yüzme yasaklarının açıkça belirtilmesine rağmen suya giren vatandaşlara yönelik önlemler aldığını ifade etti. Dalgıç ekiplerinin, hayat kurtarma konusunda önemli bir rol oynadıklarını ekleyen Kareş, suyun ani sıcaklık değişikliklerinin kramp riskine yol açtığını belirtti.

Uzmanlardan Uyarılar

Habat ilçesi Dalgıç Ekibi Başkanı Hazım Mecid Ali, 20 yıllık meslek hayatında birçok kişinin bölgeyi yeterince tanımadığı için boğulma vakaları yaşandığını, erken müdahalenin hayati öneme sahip olduğunu ifade etti. Kirli sularda hayatta kalma şansının oldukça az olduğunu belirtti ve uyarı levhalarını dikkate almayanların çoğunlukta olduğunu dile getirdi.

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